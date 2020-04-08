Ambalajlı ürünleri tercih edelim

Gıda bilimci Prof. Dr. Aziz Ekşi, Coronavirüs gündeminde tüketicilerin kafasını meşgul eden sorulara ilişkin bir açıklama yaptı. Ambalajlı gıda ürünlerinin tercih edilmesi gerektiğine dikkat çeken Ekşi, "Salgınlarda açıkta satılan gıdalardan sakınılmalıdır. Ambalajlı gıdalar tercih edilmelidir. Ambalajın birincil işlevi içindeki gıdayı korumaktır. Hem toz-topraktan hem başka insanların dokunmasından ve hem de bakteri ve virüs gibi zararlı etken bulaşmasından. Oysa açıkta satılan gıdaların böyle bir koruyucu kalkanı yoktur" diye konuştu.
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