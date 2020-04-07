Rize'de coronavirüsü yenen 2 hemşire göreve döndü!
Rize'de yoğun bakım hemşiresi Ahmet Uysal (43) ve enfeksiyon komite hemşiresi Derya Yazıcı (35) 15 gün önce Corona'ya yakalandı. Hastalığı yenip, görevlerinin başına dönen ikili, hastanede alkışlarla karşılandı.
Rize'de yoğun bakım hemşiresi Ahmet Uysal (43) ve enfeksiyon komite hemşiresi Derya Yazıcı (35) 15 gün önce Corona'ya yakalandı. Hastalığı yenip, görevlerinin başına dönen ikili, hastanede alkışlarla karşılandı.
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