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    • Yaşam
    • 07.04.2020 Gazete
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    Rize'de coronavirüsü yenen 2 hemşire göreve döndü!

    Rize'de yoğun bakım hemşiresi Ahmet Uysal (43) ve enfeksiyon komite hemşiresi Derya Yazıcı (35) 15 gün önce Corona'ya yakalandı. Hastalığı yenip, görevlerinin başına dönen ikili, hastanede alkışlarla karşılandı.

    Bizler de alkışlıyoruz
    Rize'de yoğun bakım hemşiresi Ahmet Uysal (43) ve enfeksiyon komite hemşiresi Derya Yazıcı (35) 15 gün önce Corona'ya yakalandı. Hastalığı yenip, görevlerinin başına dönen ikili, hastanede alkışlarla karşılandı.

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