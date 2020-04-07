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    • Yaşam
    • 07.04.2020 Gazete
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    On Numara'da 2 talihliye 208’er bin

    10 bilen 2 kişi, 208'er bin lira kazandı. 9 bilenler 3 bin 433'er lira, 8 bilenler 184'er lira, 7 bilenler 25'er lira, 6 bilenler 4'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 3'er lira alacak.

    2 talihliye 208’er bin
    10 bilen 2 kişi, 208'er bin lira kazandı. 9 bilenler 3 bin 433'er lira, 8 bilenler 184'er lira, 7 bilenler 25'er lira, 6 bilenler 4'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 3'er lira alacak.

    2, 7, 8, 11, 12, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 49, 52, 55, 57, 60, 61, 73, 74, 79


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