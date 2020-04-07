On Numara'da 2 talihliye 208’er bin

2 kişi, 208'er bin lira kazandı. 9 bilenler 3 bin 433'er lira, 8 bilenler 184'er lira, 7 bilenler 25'er lira, 6 bilenler 4'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 3'er lira alacak.2, 7, 8, 11, 12, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 49, 52, 55, 57, 60, 61, 73, 74, 79