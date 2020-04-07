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    • Yaşam
    • 07.04.2020 Gazete
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    hastaları kalabalığa girmesin

    Prof. Dr. , yeni tip Coronavirüs'ün (Covid- 19) akciğer üzerindeki etkileri göz önüne alındığında özellikle KOAH ve akciğer i hastaları için büyük risk oluşturabildiğini belirtti.

    Kanser hastaları kalabalığa girmesin
    Prof. Dr. , yeni tip Coronavirüs'ün (Covid- 19) akciğer üzerindeki etkileri göz önüne alındığında özellikle KOAH ve akciğer i hastaları için büyük risk oluşturabildiğini belirtti. "Eller sık sık yıkanmalı, kişisel hijyene özen gösterilmelidir. Kanser hastalarının kalabalık ortamlardan uzak durmalarını, evde kalmalarını ve mümkün olduğu kadar az insanla temas etmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

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