Kanser hastaları kalabalığa girmesin

Prof. Dr. İrfan Çiçin, yeni tip Coronavirüs'ün (Covid- 19) akciğer üzerindeki etkileri göz önüne alındığında özellikle KOAH ve akciğer kanseri hastaları için büyük risk oluşturabildiğini belirtti. "Eller sık sık yıkanmalı, kişisel hijyene özen gösterilmelidir. Kanser hastalarının kalabalık ortamlardan uzak durmalarını, evde kalmalarını ve mümkün olduğu kadar az insanla temas etmelerini tavsiye ediyorum" dedi.
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