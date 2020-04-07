Geçmiş olsun Burhan Amca

Ordu'da zabıtaya hitabıyla duygulandıran şeker hastası Burhan Kılıçkını'nın (77) ayağındaki yara dün kanamaya başladı. Kendi imkanlarıyla kanamayı durduramayan Burhan Amca, komşularını çağırdı. Mahalle sakinleri hemen 112'yi aradı. Eve giden ekipler, Kılıçkını'yı hastaneye kaldırdı.
Burhan Amca, hastanede yapılan müdahalenin ardından plastik cerrahına sevk edildi.
Burhan Amca, hastanede yapılan müdahalenin ardından plastik cerrahına sevk edildi.
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