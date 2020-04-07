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    • Yaşam
    • 07.04.2020 Gazete
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    Geçmiş olsun

    'da zabıtaya hitabıyla duygulandıran şeker hastası 'nın (77) ayağındaki yara dün kanamaya başladı. Kendi imkanlarıyla kanamayı durduramayan , komşularını çağırdı. Mahalle sakinleri hemen 112'yi aradı. Eve giden ekipler, Kılıçkını'yı hastaneye kaldırdı.

    Geçmiş olsun Burhan Amca
    Ordu'da zabıtaya hitabıyla duygulandıran şeker hastası 'nın (77) ayağındaki yara dün kanamaya başladı. Kendi imkanlarıyla kanamayı durduramayan , komşularını çağırdı. Mahalle sakinleri hemen 112'yi aradı. Eve giden ekipler, Kılıçkını'yı hastaneye kaldırdı.



    Burhan Amca, hastanede yapılan müdahalenin ardından plastik cerrahına sevk edildi.

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