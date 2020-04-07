Coronavirüs evliliklere de sıçradı! Boşanma talebi dört kat arttı

Coronavirüs evliliklere de sıçradı. Avukat Engin Kara, üç ay içerisinde boşanma talebi ile ilgili yapılan başvurularda 4 kat artış olduğunu vurguladı. Kara, "İnsanlar birbirlerini sevseler de uzun bir süre dar alanda bir arada kalmak tahammül sınırını zorluyor. Bu durum Coronavirüs'ün hem psikolojik hem de aile hayatlarındaki etkisini göstermiş oluyor. Boşanma süreciyle alakalı davalar şu an açılabiliyor. Ancak "Ben ne zaman boşanırım" sorusunun cevabı açıkçası şu an belli değil" diye konuştu.
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