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    • Yaşam
    • 07.04.2020 Gazete
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    Coronavirüs evliliklere de sıçradı! Boşanma talebi dört kat arttı

    Coronavirüs evliliklere de sıçradı. , üç ay içerisinde boşanma talebi ile ilgili yapılan başvurularda 4 kat artış olduğunu vurguladı.

    Boşanma talebi dört kat arttı
    Coronavirüs evliliklere de sıçradı. , üç ay içerisinde boşanma talebi ile ilgili yapılan başvurularda 4 kat artış olduğunu vurguladı. Kara, "İnsanlar birbirlerini sevseler de uzun bir süre dar alanda bir arada kalmak tahammül sınırını zorluyor. Bu durum Coronavirüs'ün hem psikolojik hem de aile hayatlarındaki etkisini göstermiş oluyor. Boşanma süreciyle alakalı davalar şu an açılabiliyor. Ancak "Ben ne zaman boşanırım" sorusunun cevabı açıkçası şu an belli değil" diye konuştu.

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