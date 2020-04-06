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Tedbirden kaçış yok

'da Coronavirüs şüphesiyle karantinada bulunduğu hastaneden izinsiz ayrılan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Cep telefonu satan bir işyerinden alınan şüpheli, ambulansla yeniden hastaneye götürüldü.

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Tedbirden kaçış yok
Ankara'da Coronavirüs şüphesiyle karantinada bulunduğu hastaneden izinsiz ayrılan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Cep telefonu satan bir işyerinden alınan şüpheli, ambulansla yeniden hastaneye götürüldü.



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