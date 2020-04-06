Tedbirden kaçış yok

Ankara'da Coronavirüs şüphesiyle karantinada bulunduğu hastaneden izinsiz ayrılan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Cep telefonu satan bir işyerinden alınan şüpheli, ambulansla yeniden hastaneye götürüldü.
Ankara'da Coronavirüs şüphesiyle karantinada bulunduğu hastaneden izinsiz ayrılan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Cep telefonu satan bir işyerinden alınan şüpheli, ambulansla yeniden hastaneye götürüldü.
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