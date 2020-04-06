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'daki yurtlarda karantinada olan öğrencilerden teşekkür

Yurt dışından getirilen öğrencilerin bazıları da 'ya yerleştirildi. , "Buradaki şartlarımız gerçekten çok iyi. İhtiyacımız olabilecek her şeyimiz burada var" dedi. ise şunları söyledi: "Bizi evimizdeymiş gibi hissettiren ve bize yardım eden herkese teşekkür ediyoruz."

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Teşekkür ediyoruz!
Yurt dışından getirilen öğrencilerin bazıları da 'ya yerleştirildi. , "Buradaki şartlarımız gerçekten çok iyi. İhtiyacımız olabilecek her şeyimiz burada var" dedi. ise şunları söyledi: "Bizi evimizdeymiş gibi hissettiren ve bize yardım eden herkese teşekkür ediyoruz."

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