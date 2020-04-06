Yurt dışından getirilen öğrencilerin bazıları da Sakarya'ya yerleştirildi. İpek Naz Kuvvet, "Buradaki şartlarımız gerçekten çok iyi. İhtiyacımız olabilecek her şeyimiz burada var" dedi. Şevval Koçak ise şunları söyledi: "Bizi evimizdeymiş gibi hissettiren ve bize yardım eden herkese teşekkür ediyoruz."
Sakarya'daki yurtlarda karantinada olan öğrencilerden teşekkür
Yurt dışından getirilen öğrencilerin bazıları da Sakarya'ya yerleştirildi. İpek Naz Kuvvet, "Buradaki şartlarımız gerçekten çok iyi. İhtiyacımız olabilecek her şeyimiz burada var" dedi. Şevval Koçak ise şunları söyledi: "Bizi evimizdeymiş gibi hissettiren ve bize yardım eden herkese teşekkür ediyoruz."
- Yaşam
- 06.04.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.