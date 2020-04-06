Evlere maske hizmeti

Antalya'da 65 yaş üstü vatandaşların, kronik rahatsızlığı olanların ve evde yalnız yaşayanların ihtiyaçları karşılanmaya devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşlara maske, eldiven ve dezenfektan dağıtımı da yapılıyor.
Antalya'da 65 yaş üstü vatandaşların, kronik rahatsızlığı olanların ve evde yalnız yaşayanların ihtiyaçları karşılanmaya devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşlara maske, eldiven ve dezenfektan dağıtımı da yapılıyor.
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