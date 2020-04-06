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Evlere maske hizmeti

'da 65 yaş üstü vatandaşların, kronik rahatsızlığı olanların ve evde yalnız yaşayanların ihtiyaçları karşılanmaya devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşlara maske, eldiven ve dezenfektan dağıtımı da yapılıyor.

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Evlere maske hizmeti
Antalya'da 65 yaş üstü vatandaşların, kronik rahatsızlığı olanların ve evde yalnız yaşayanların ihtiyaçları karşılanmaya devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşlara maske, eldiven ve dezenfektan dağıtımı da yapılıyor.

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