Berat Kandili salavat duaları anlamları! Berat Kandili Salat-ı Nariye Hatmi nasıl yapılır?

Berat Kandili salavat duaları anlamları! Berat Kandili gecesi Salat-ı Nariye Hatmi nasıl yapılır? Müslüman aleminin huzurla ve ibadetle geçireceği Berat Kandili, bu yıl 7 Nisan tarihinde idrak edilecek. Berat Kandili'nin gelmesiyle birlikte Berat Kandili gecesi okunacak dualar araştırılmaya başlandı. Bu dualar arasında salavat duaları da bulunmaktadır. Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir

SALAT-I NARİYE HATMİ NASIL YAPILIR?

"Salat-ı nariye" olarak bilinen salavat-ı şerifenin Arapça olarak yazılışı "Cevşen-i Kebir"in (Büyük Cevşen'in) "Delailü'n-Nur" bölümünde yer almaktadır. Okunuşu şöyledir. "Allahümme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala seyyidina Muhammedi'nillezi tenhallü bihi'l ukadü ve tenfericü bihi'l kürabü ve tükda bihi'l havaicü ve tünalü bihi'r regaibü ve hüsnü'l havatimi ve yüsteska'l ğamamü bi-vechihi'l kerimi ve ala alihi ve sahbihi fi külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma'lumin lek" Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir

"Salat-ı nariye" olarak bilinen salavat-ı şerifenin Arapça olarak yazılışı "Cevşen-i Kebir"in (Büyük Cevşen'in) "Delailü'n-Nur" bölümünde yer almaktadır. Okunuşu şöyledir.