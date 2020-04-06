Berat Kandili salavat duaları anlamları nelerdir? Berat Kandili Salat-ı Nariye Hatmi nasıl yapılır? Berat Kandili'nin idrak edileceği bu mübarek gecede dualar edilecek ve vatandaşlar ibadetlerini yerine getirecek. Berat Kandili salavat duaları anlamları arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilâhî bağışa ermeleri umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak "Berat Gecesi" denilmiştir. Bu geceyi ibadet ve taatle geçirmenin çok sevabi ve feyzi vardır. İşte, Berat Kandili gecesinde okunacak salavat dualar ve anlamları…

SALAT-I NARİYE HATMİ NASIL YAPILIR?

"Salat-ı nariye" olarak bilinen salavat-ı şerifenin Arapça olarak yazılışı "Cevşen-i Kebir"in (Büyük Cevşen'in) "Delailü'n-Nur" bölümünde yer almaktadır. Okunuşu şöyledir. "Allahümme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala seyyidina Muhammedi'nillezi tenhallü bihi'l ukadü ve tenfericü bihi'l kürabü ve tükda bihi'l havaicü ve tünalü bihi'r regaibü ve hüsnü'l havatimi ve yüsteska'l ğamamü bi-vechihi'l kerimi ve ala alihi ve sahbihi fi külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma'lumin lek" Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir

"Salat-ı nariye" olarak bilinen salavat-ı şerifenin Arapça olarak yazılışı "Cevşen-i Kebir"in (Büyük Cevşen'in) "Delailü'n-Nur" bölümünde yer almaktadır. Okunuşu şöyledir.