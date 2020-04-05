6 bilen 2 talihli 578 bin 942'şer lira kazandı. 5 bilenler 7 bin 19'ar lira, 4 bilenler 94'er lira, 3 bilenler ise 12'şer lira ikramiye alacak.
Sayısal Loto'da 2 talihliye 578’er bin TL
Sayısal Loto oyununun 1311'inci çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 578 bin 942 lira 50'şer kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponların Isparta'nın Merkez ve Ankara'nın Altındağ ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.
- Yaşam
- 05.04.2020
- Gazete
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