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Sayısal Loto'da 2 talihliye 578’er bin TL

Sayısal Loto oyununun 1311'inci çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 578 bin 942 lira 50'şer kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponların Isparta'nın Merkez ve Ankara'nın Altındağ ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.

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2 talihliye 578’er bin TL
6 bilen 2 talihli 578 bin 942'şer lira kazandı. 5 bilenler 7 bin 19'ar lira, 4 bilenler 94'er lira, 3 bilenler ise 12'şer lira ikramiye alacak.

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