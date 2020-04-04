Antalya'da Rumen Karmen Volice'yi rehin alan emekli astsubay Ebubekir D. yakalandı. Polislere tükürüp "Hepinize Corona bulaşsın" dediği için cinayetten yargılanacağı açıklandı.
Virüs terörü
Antalya'da Rumen Karmen Volice'yi rehin alan emekli astsubay Ebubekir D. yakalandı. Polislere tükürüp "Hepinize Corona bulaşsın" dediği için cinayetten yargılanacağı açıklandı.
- Yaşam
- 04.04.2020
- Gazete
- Koronayı fırsat bildiler! Evlere kurye kılığında gidip...
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