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Antalya'da Rumen Karmen Volice'yi rehin alan emekli astsubay Ebubekir D. yakalandı. Polislere tükürüp "Hepinize Corona bulaşsın" dediği için cinayetten yargılanacağı açıklandı.

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Virüs terörü
Antalya'da Rumen Karmen Volice'yi rehin alan emekli astsubay Ebubekir D. yakalandı. Polislere tükürüp "Hepinize Corona bulaşsın" dediği için cinayetten yargılanacağı açıklandı.

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