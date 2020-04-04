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da maske şart oldu

Başkan Erdoğan'ın toplu alanlarda maske takılmasının zorunlu olacağını açıklamasının ardından, ve büyükşehir belediyeleri de harekete geçti. Her iki belediye de, bugünden itibaren maskesi olmayanların yı kullanamayacağını belirtti.

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Toplu taşımada maske şart oldu
Başkan Erdoğan'ın toplu alanlarda maske takılmasının zorunlu olacağını açıklamasının ardından, ve büyükşehir belediyeleri de harekete geçti. Her iki belediye de, bugünden itibaren maskesi olmayanların yı kullanamayacağını belirtti.

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