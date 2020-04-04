Başkan Erdoğan'ın toplu alanlarda maske takılmasının zorunlu olacağını açıklamasının ardından, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri de harekete geçti. Her iki belediye de, bugünden itibaren maskesi olmayanların toplu taşımayı kullanamayacağını belirtti.
Toplu taşımada maske şart oldu
Başkan Erdoğan'ın toplu alanlarda maske takılmasının zorunlu olacağını açıklamasının ardından, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri de harekete geçti. Her iki belediye de, bugünden itibaren maskesi olmayanların toplu taşımayı kullanamayacağını belirtti.
- Yaşam
- 04.04.2020
- Gazete
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