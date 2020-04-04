Şurdan bir virüs uzatır mısınız!

İ stanbul polisi dün Coronavirüs tedbirleri kapsamında Sultanbeyli'de denetim yaptı. Ekipler, durdurdukları bir minibüste, yüzde 50 kuralına uyulmadığı ve ayakta yolcuğu taşındığını saptadı. Minibüs şoförü Cemil Y.'ye 392 lira para cezası yazıldı. Aracın servis taşımacılığı için uygun olmadığı anlaşıldı. Minibüste, sosyal mesafeyi hiçe sayan yolcuların ise İETT'nin şoförleri oldukları ortaya çıktı.