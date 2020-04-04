Coronavırüs'ten ölen annenin 8 aylık bebeği de kurtarılamadı. Kocaeli'de Betül ve Recep Aydın çifti, Coronavirüs testleri pozitif çıkınca tedavi altına alındı. 8 aylık hamile olan kadın, sezaryenle doğum yaptı. Betül Aydın, pazartesi günü hayatını kaybetti. Erken doğuma bağlı olarak rahatsızlıkları bulunan bebek de dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bebeğin cenazesi, mezarlık kapısı önünde kılınan cenaze namazının ardından, annesinin mezarının yanına defnedildi. Baba Recep Aydın "Eşim için cenaze namazı olmadı. Helallik alınmadı, malum corona. Bu yüzden herkesten isteğim var. Hakkınızı helal edin" dedi.



Kocaeli'de Coronavirüs'e yakalanan kadın hayatını kaybetti. 8 aylık bebeği de yaşam mücadelesini kaybetti...