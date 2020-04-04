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'nde hayvanların günlük bakımları titizlikle yapılıyor

COVID-19 tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan 'nde hayvanların günlük bakımları hijyen kuralları çerçevesinde titizlikle yapılıyor.

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COVID-19 tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan 'nde hayvanların günlük bakımları hijyen kuralları çerçevesinde titizlikle yapılıyor. Personeller, hayvanları beslerken tam donanımlı hijyen kıyafeti giyiyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, "Tabii bu hastalık malum hayvandan insana bulaşmaz ama insandan hayvana bulaşabilir. Onun için hayvanlarımızı adeta bir insan gibi koruyoruz" diyor.

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