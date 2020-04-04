COVID-19 tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde hayvanların günlük bakımları hijyen kuralları çerçevesinde titizlikle yapılıyor. Personeller, hayvanları beslerken tam donanımlı hijyen kıyafeti giyiyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, "Tabii bu hastalık malum hayvandan insana bulaşmaz ama insandan hayvana bulaşabilir. Onun için hayvanlarımızı adeta bir insan gibi koruyoruz" diyor.
Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde hayvanların günlük bakımları titizlikle yapılıyor
COVID-19 tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde hayvanların günlük bakımları hijyen kuralları çerçevesinde titizlikle yapılıyor.
- Yaşam
- 04.04.2020
- Gazete
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