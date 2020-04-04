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Eşsiz acı! İskenderun'daki TIR sında eşini ve oğlunu kaybetti...

'ın 'nde önceki gün korkunç bir yaşandı. Bayram A. idaresindeki freni boşalan TIR, polis uygulama noktasındaki araçlara çarptı. 6 kişi öldü, 22 kişi ise yaralandı. Kazada yaşamını yitiren Burhan (49) ile oğlu (16) dün gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı.

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Eşsiz acı!
Hatay'ın 'nde önceki gün korkunç bir yaşandı. Bayram A. idaresindeki freni boşalan TIR, polis uygulama noktasındaki araçlara çarptı. 6 kişi öldü, 22 kişi ise yaralandı. Kazada yaşamını yitiren Burhan (49) ile oğlu (16) dün gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı. Anne Emine İsakoğlu'nun, cenaze törenindeki feryatları yürekleri yaktı.



Onur İsakoğlu

Burhan İsakoğlu

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