Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde önceki gün korkunç bir kaza yaşandı. Bayram A. idaresindeki freni boşalan TIR, polis uygulama noktasındaki araçlara çarptı. 6 kişi öldü, 22 kişi ise yaralandı. Kazada yaşamını yitiren Burhan (49) ile oğlu Onur İsakoğlu (16) dün gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı. Anne Emine İsakoğlu'nun, cenaze törenindeki feryatları yürekleri yaktı.
Onur İsakoğlu
Burhan İsakoğlu
Onur İsakoğlu
Burhan İsakoğlu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.