Emekli astsubay ‘coronavirüslüyüm’ diyerek polise tükürdü! Avukat ‘kasten öldürme’ye dikkat çekti

Antalya'da emekli astsubay Ebubekir D. (46), birlikte yaşadığı Rumen Karmen Volice'yi (40) silahla korkutarak, evde rehin aldı. Kadın kendisini odaya kilitleyip, polisi aradı. Jandarma eşliğinde eve operasyon düzenleyen polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

Ebubekir D., kendisini ekip aracına bindirmeye çalışan ekiplere, "Ben coronavirüslüyüm. Hepinize bulaşsın" diyerek, tükürdü. Avukat Hande Amioğlu, şüphelide Coronavirüs tespit edilmesi halinde, 'kasten öldürme' suçundan bahsedileceğine dikkat çekti.



Hande Amimoğlu