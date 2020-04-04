Bugünkü
Takvim

Emekli astsubay ‘coronavirüslüyüm’ diyerek polise tükürdü! Avukat ‘kasten öldürme’ye dikkat çekti

'da emekli astsubay Ebubekir D. (46), birlikte yaşadığı 'yi (40) silahla korkutarak, evde rehin aldı. Kadın kendisini odaya kilitleyip, polisi aradı. Jandarma eşliğinde eve operasyon düzenleyen polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

ABONE OL
Kasten öldürme!

Antalya'da emekli astsubay Ebubekir D. (46), birlikte yaşadığı 'yi (40) silahla korkutarak, evde rehin aldı. Kadın kendisini odaya kilitleyip, polisi aradı. Jandarma eşliğinde eve operasyon düzenleyen polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

Ebubekir D., kendisini ekip aracına bindirmeye çalışan ekiplere, "Ben coronavirüslüyüm. Hepinize bulaşsın" diyerek, tükürdü. Avukat Hande Amioğlu, şüphelide Coronavirüs tespit edilmesi halinde, 'kasten öldürme' suçundan bahsedileceğine dikkat çekti.


Hande Amimoğlu

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam Emekli astsubay ‘coronavirüslüyüm’ diyerek polise tükürdü! Avukat ‘kasten öldürme’ye dikkat çekti
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri