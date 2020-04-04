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Bizim gibi olmayın

'ye yardım yardım teşekkürü eden 10 yaşındaki , şunları söyledi: minnettar. Bizim gibi olmayın. siz de evde kalın. Bu düşmanı hep birlikte yenelim. Her karanlığın sonunda bir ışık vardır. Lütfen Türkiye evde kal."

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