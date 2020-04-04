Türkiye'ye yardım yardım teşekkürü eden 10 yaşındaki İtalyan Ernest Gabrielle Scrocchi, şunları söyledi: İtalya Türklere minnettar. Bizim gibi olmayın. Lütfen siz de evde kalın. Bu düşmanı hep birlikte yenelim. Her karanlığın sonunda bir ışık vardır. Lütfen Türkiye evde kal."
Bizim gibi olmayın
Türkiye'ye yardım yardım teşekkürü eden 10 yaşındaki İtalyan Ernest Gabrielle Scrocchi, şunları söyledi: İtalya Türklere minnettar. Bizim gibi olmayın. Lütfen siz de evde kalın. Bu düşmanı hep birlikte yenelim. Her karanlığın sonunda bir ışık vardır. Lütfen Türkiye evde kal."
- Yaşam
- 04.04.2020
- Gazete
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