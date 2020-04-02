Bugünkü
Takvim

1 Nisan çekiliş sonucu belli oldu

6 Bilen 2 kişi 1 milyon 57'şer bin lira kazandı. 5 bilenler 4 bin 815'er lira, 4 bilenler 69'ar lira, 3 bilenler ise 11'er lira alacak.

ABONE OL
2 talihliye 1’er milyon

6 Bilen 2 kişi 1 milyon 57'şer bin lira kazandı. 5 bilenler 4 bin 815'er lira, 4 bilenler 69'ar lira, 3 bilenler ise 11'er lira alacak.

1 NİSAN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
4 - 10 - 15 - 23 - 30 - 31

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam 1 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonucu belli oldu
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri