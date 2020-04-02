6 Bilen 2 kişi 1 milyon 57'şer bin lira kazandı. 5 bilenler 4 bin 815'er lira, 4 bilenler 69'ar lira, 3 bilenler ise 11'er lira alacak.
1 NİSAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
4 - 10 - 15 - 23 - 30 - 31
6 Bilen 2 kişi 1 milyon 57'şer bin lira kazandı. 5 bilenler 4 bin 815'er lira, 4 bilenler 69'ar lira, 3 bilenler ise 11'er lira alacak.
1 NİSAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
4 - 10 - 15 - 23 - 30 - 31
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