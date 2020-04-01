K.Maraş'ta dün Coronavirüs salgını uyarılarına rağmen aynı bankta yan yana oturmaya devam eden 2 kardeşe, 392'şer lira para cezası yazıldı. Kardeşlerden biri, polisin ceza kesme işlemini cep telefonu kamerasıyla kaydedince 'halk sağlığını bozma' gerekçesiyle de 3 bin 150 lira para cezasına çarptırdı. Ve 'halkı tahrik etme' suçundan gözaltına alındı...