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Yer. ... Uyarılara rağmen yan yana oturan 2 kardeşe ceza kesildi

K.Maraş'ta dün Coronavirüs salgını uyarılarına rağmen aynı bankta yan yana oturmaya devam eden 2 kardeşe, 392'şer lira para cezası yazıldı. Kardeşlerden biri, polisin ceza kesme işlemini cep telefonu kamerasıyla kaydedince 'halk sağlığını bozma' gerekçesiyle de 3 bin 150 lira para cezasına çarptırdı. Ve 'halkı tahrik etme' suçundan gözaltına alındı...

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K.Maraş'ta dün Coronavirüs salgını uyarılarına rağmen aynı bankta yan yana oturmaya devam eden 2 kardeşe, 392'şer lira para cezası yazıldı. Kardeşlerden biri, polisin ceza kesme işlemini cep telefonu kamerasıyla kaydedince 'halk sağlığını bozma' gerekçesiyle de 3 bin 150 lira para cezasına çarptırdı. Ve 'halkı tahrik etme' suçundan gözaltına alındı...

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