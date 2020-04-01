Mısırı, İskoçya, İrlanda ve Sudan'dan getirilen öğrenciler geçen hafta Sivas'taki öğrenci yurtlarına yerleştirildi. İki haftalık karantina süresinin yarısını bitiren gençler, kendilerine 5 yıldızlı otel konforunda hizmet sunan herkese teşekkür etti. İskoçya'dan gelen Tara Direkoğlu (21), "Karantinada 7. günüm ve şu ana kadar hiçbir problem yaşamadım. Yurt çok temiz ve otelde kalıyor gibiyiz. Bütün istediklerimiz yapılıyor" dedi.
Yurt dışından Sivas'a getirilen öğrenciler, kendilerine bakan herkese teşekkür etti.
Yurt dışından Sivas'a getirilen öğrenciler, kendilerine bakan herkese teşekkür etti.
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