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'ta karantinadaki öğrenciler kendilerine bakan herkese teşekkür etti

Mısırı, İskoçya, İrlanda ve Sudan'dan getirilen öğrenciler geçen hafta 'taki öğrenci yurtlarına yerleştirildi. İki haftalık karantina süresinin yarısını bitiren gençler, kendilerine 5 yıldızlı otel konforunda hizmet sunan herkese teşekkür etti. İskoçya'dan gelen (21), "Karantinada 7. günüm ve şu ana kadar hiçbir problem yaşamadım. Yurt çok temiz ve otelde kalıyor gibiyiz. Bütün istediklerimiz yapılıyor" dedi.

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Yurt değil otel
Mısırı, İskoçya, İrlanda ve Sudan'dan getirilen öğrenciler geçen hafta 'taki öğrenci yurtlarına yerleştirildi. İki haftalık karantina süresinin yarısını bitiren gençler, kendilerine 5 yıldızlı otel konforunda hizmet sunan herkese teşekkür etti. İskoçya'dan gelen (21), "Karantinada 7. günüm ve şu ana kadar hiçbir problem yaşamadım. Yurt çok temiz ve otelde kalıyor gibiyiz. Bütün istediklerimiz yapılıyor" dedi.

Yurt dışından Sivas'a getirilen öğrenciler, kendilerine bakan herkese teşekkür etti.

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