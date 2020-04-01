Bazı vatandaşlar ve minibüs şoförleri sosyal mesafe kuralını hiçe saydı!

Coronavirüs, nedeniyle ülkemizde birçok hayati önlem alındı. Bunlardan en önemlisi ise sosyal mesafe kuralıydı. Ancak İstanbul ve Hatay'da dün bu kural hiçe sayıldı. Hatay'da fatura yatırmak isteyen vatandaşlar, PTT binasına aktı. Şube önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, uzmanların bas bas bağırarak söylediği 1 metre kuralına uymadı. Bunun üzerine kuyruktakiler tartıştı. İhbar üzerine bölgeye polis yollandı. Ekipler, kısa sürede 1 metrelik sosyal mesafeyi sağlamayı başardı.
İstanbul Esenyurt'ta da dün benzer görüntüler yaşandı. Toplu taşımada yarı kapasite kuralına uymayan ve ayakta yolcu taşıyan sürücülere, Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesine göre 392 TL idari para cezası uygulandı. Bu arada, polislerin cezai işlem yaptığını cep telefonu ile öğrenen veya uzaktan gören bazı sürücüler ise denetim noktasına gelmeden bazı yolcuları indirmeye çalıştı. Ancak polis ekipleri, bu uyanıklara da acımadı. Hepsine ceza yazdı...
Trafik ekiplerinin denetim yaptığını gören sürücüler, fazla olan yolcuları resmen araçtan attı.
İstanbul Esenyurt'ta da dün benzer görüntüler yaşandı. Toplu taşımada yarı kapasite kuralına uymayan ve ayakta yolcu taşıyan sürücülere, Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesine göre 392 TL idari para cezası uygulandı. Bu arada, polislerin cezai işlem yaptığını cep telefonu ile öğrenen veya uzaktan gören bazı sürücüler ise denetim noktasına gelmeden bazı yolcuları indirmeye çalıştı. Ancak polis ekipleri, bu uyanıklara da acımadı. Hepsine ceza yazdı...
Trafik ekiplerinin denetim yaptığını gören sürücüler, fazla olan yolcuları resmen araçtan attı.
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