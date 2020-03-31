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'de 14 yaşındaki coronavirüsten hayatını kaybetti

'de 14 yaşındaki , Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. (psoriasis) dışında bir hastalığın bulunmayan çocuğun virüs nedeniyle hayatını kaybeden Avrupa'daki en genç kişi olduğu belirtildi.

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Çocuk hasta hayatını kaybettı
Portekiz'de 14 yaşındaki Vitor Godinho, Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. (psoriasis) dışında bir hastalığın bulunmayan çocuğun virüs nedeniyle hayatını kaybeden Avrupa'daki en genç kişi olduğu belirtildi.

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