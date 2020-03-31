Portekiz'de 14 yaşındaki Vitor Godinho, Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Sedef (psoriasis) dışında bir hastalığın bulunmayan çocuğun virüs nedeniyle hayatını kaybeden Avrupa'daki en genç kişi olduğu belirtildi.
Portekiz'de 14 yaşındaki coronavirüsten hayatını kaybetti
Portekiz'de 14 yaşındaki Vitor Godinho, Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Sedef (psoriasis) dışında bir hastalığın bulunmayan çocuğun virüs nedeniyle hayatını kaybeden Avrupa'daki en genç kişi olduğu belirtildi.
- Yaşam
- 31.03.2020
- Gazete
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