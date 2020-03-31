On Numara'da 1 talihliye 416 bin lira

10 bilen bir kişi, 416 bin lira kazandı. 9 bilenler 3 bin 118'er lira, 8 bilenler 150'şer lira, 7 bilenler 22'şer lira, 6 bilenler 3'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 3 lira 60'ar kuruş alacak.
3, 5, 7, 10, 11, 15, 16, 26, 28, 29, 32, 35, 37, 45, 51, 56, 60, 69, 72, 73, 75, 80
3, 5, 7, 10, 11, 15, 16, 26, 28, 29, 32, 35, 37, 45, 51, 56, 60, 69, 72, 73, 75, 80
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