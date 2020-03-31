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On Numara'da 1 talihliye 416 bin lira

10 bilen bir kişi, 416 bin lira kazandı. 9 bilenler 3 bin 118'er lira, 8 bilenler 150'şer lira, 7 bilenler 22'şer lira, 6 bilenler 3'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 3 lira 60'ar kuruş alacak.

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1 talihliye 416 bin lira
10 bilen bir kişi, 416 bin lira kazandı. 9 bilenler 3 bin 118'er lira, 8 bilenler 150'şer lira, 7 bilenler 22'şer lira, 6 bilenler 3'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 3 lira 60'ar kuruş alacak.

3, 5, 7, 10, 11, 15, 16, 26, 28, 29, 32, 35, 37, 45, 51, 56, 60, 69, 72, 73, 75, 80

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