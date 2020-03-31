Bugünkü
Takvim

Fırınlara denetim

Birçok kentte zabıta ekipleri halk sağlığının korunması ve hijyen şartlarının sağlanması amacıyla bakkal, market ve fırınlarda denetimlerini sıklaştırdı. Yasalara uymayan bazı fırınlar ve marketler kapatıldı.

ABONE OL
Fırınlara denetim
Birçok kentte zabıta ekipleri halk sağlığının korunması ve hijyen şartlarının sağlanması amacıyla bakkal, market ve fırınlarda denetimlerini sıklaştırdı. Yasalara uymayan bazı fırınlar ve marketler kapatıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam Fırınlara denetim
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri