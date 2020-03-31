Birçok kentte zabıta ekipleri halk sağlığının korunması ve hijyen şartlarının sağlanması amacıyla bakkal, market ve fırınlarda denetimlerini sıklaştırdı. Yasalara uymayan bazı fırınlar ve marketler kapatıldı.
Fırınlara denetim
Birçok kentte zabıta ekipleri halk sağlığının korunması ve hijyen şartlarının sağlanması amacıyla bakkal, market ve fırınlarda denetimlerini sıklaştırdı. Yasalara uymayan bazı fırınlar ve marketler kapatıldı.
- Yaşam
- 31.03.2020
- Gazete
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