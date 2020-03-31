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Dede sorun! Kendisini uyaran ekiplerle tartıştı...

Coronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü yaşlıların sokağa çıkması yasaklandı. 'de 82 yaşındaki , polisin evine git uyarısı üzerine önce ekiplerle tartıştı. Ancak daha sonra evine gitti.

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Dede sorun!
Coronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü yaşlıların sokağa çıkması yasaklandı. 'de 82 yaşındaki İbrahim Kurt, polisin evine git uyarısı üzerine önce ekiplerle tartıştı. Ancak daha sonra evine gitti.

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