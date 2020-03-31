Coronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü yaşlıların sokağa çıkması yasaklandı. Düzce'de 82 yaşındaki İbrahim Kurt, polisin evine git uyarısı üzerine önce ekiplerle tartıştı. Ancak daha sonra evine gitti.
Dede sorun! Kendisini uyaran ekiplerle tartıştı...
Coronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü yaşlıların sokağa çıkması yasaklandı. Düzce'de 82 yaşındaki İbrahim Kurt, polisin evine git uyarısı üzerine önce ekiplerle tartıştı. Ancak daha sonra evine gitti.
- Yaşam
- 31.03.2020
- Gazete
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