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Coronavirüs salgını nedeniyle 18 kentte beldeler, köyler, mezralar karantinaya alındı

'de 18 kentte beldeler, köyler, mezralar Coronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı. , , , , , , , , , , , , ile birlikte 5 ilde daha karantina kararı alındı.

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Karantina günleri
Coronavirüs'e karşı mücadele hız kesmeden sürüyor. Covid-19 tedbirleri kapsamında, karantina uygulanan köy, belde ve mahalle sayısı her geçen gün artıyor.

, , , , , , , , , , , ve 'da karantina kararı alındı. Buillere ek 5 kentte daha kısmi karantine kararı çıktı. Şehir merkezleri karantinaya dahil edilmezken, birçok köy için alınan karantina kararına destek geldi.


Çankırı'da vatandaşlar karantina kararına destek verdi.

Jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkışlara kapatılan köyde sağlık ekipleri sürekli kontrol yaparken, yapılan anonslarla da köylülerden dışarı çıkmamaları isteniyor. Köylüler de sürekli olarak birbirleriyle temas kurmamaları için uyarıldı. Ayrıca ateş ile öksürük gibi Coronavirüs belirtisi olanların hemen muhtarlık ya da sağlık kuruluşlarına başvurmaları istendi.


Kütahya


Van'daki karantina yasağına vatandaşların uyması sevinç yarattı.


Yozgat'ta karantina uygulanan mahallelerde sorun yaşanmadı.




Gümüşhane'de de karantina kararına yüzde 100 uyuldu.

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