Coronavirüs salgını nedeniyle 18 kentte beldeler, köyler, mezralar karantinaya alındı

Coronavirüs'e karşı mücadele hız kesmeden sürüyor. Covid-19 tedbirleri kapsamında, karantina uygulanan köy, belde ve mahalle sayısı her geçen gün artıyor.
Çankırı'da vatandaşlar karantina kararına destek verdi.
Jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkışlara kapatılan köyde sağlık ekipleri sürekli kontrol yaparken, yapılan anonslarla da köylülerden dışarı çıkmamaları isteniyor. Köylüler de sürekli olarak birbirleriyle temas kurmamaları için uyarıldı. Ayrıca ateş ile öksürük gibi Coronavirüs belirtisi olanların hemen muhtarlık ya da sağlık kuruluşlarına başvurmaları istendi.
Kütahya
Van'daki karantina yasağına vatandaşların uyması sevinç yarattı.
Yozgat'ta karantina uygulanan mahallelerde sorun yaşanmadı.
Gümüşhane'de de karantina kararına yüzde 100 uyuldu.
Rize, Van, Yozgat, Malatya, Tunceli, Artvin, Gümüşhane, Kütahya, Çankırı, Sivas, Giresun, Çanakkale ve Çorum'da karantina kararı alındı. Buillere ek 5 kentte daha kısmi karantine kararı çıktı. Şehir merkezleri karantinaya dahil edilmezken, birçok köy için alınan karantina kararına destek geldi.
Çankırı'da vatandaşlar karantina kararına destek verdi.
Jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkışlara kapatılan köyde sağlık ekipleri sürekli kontrol yaparken, yapılan anonslarla da köylülerden dışarı çıkmamaları isteniyor. Köylüler de sürekli olarak birbirleriyle temas kurmamaları için uyarıldı. Ayrıca ateş ile öksürük gibi Coronavirüs belirtisi olanların hemen muhtarlık ya da sağlık kuruluşlarına başvurmaları istendi.
Kütahya
Van'daki karantina yasağına vatandaşların uyması sevinç yarattı.
Yozgat'ta karantina uygulanan mahallelerde sorun yaşanmadı.
Gümüşhane'de de karantina kararına yüzde 100 uyuldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.