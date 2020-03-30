Türk atletizminin efsane isimlerinden 78 yaşındaki İsmail Akçay, 65 yaş üstü vatandaşlara evde bol bol spor yapmalarını tavsiye etti. Covid- 19 ile mücadele sürecinde yetkililerin söylediklerinin harfiyen uygulanması gerektiğini belirtti. Şunları söyledi: Evin içinde hiç olmadı yürüyüş ya da merdivenlerden inip çıkarak kültür fizik hareketlerini yapmalarını en az yarım saat tavsiye ediyorum...
İsmail Akçay'dan efsane tavsiye
Türk atletizminin efsane isimlerinden 78 yaşındaki İsmail Akçay, 65 yaş üstü vatandaşlara evde bol bol spor yapmalarını tavsiye etti. Evinin koridorunda koşan Akçay, mekik ve şınav çekerek sporunu sürdürüyor.
- Yaşam
- 30.03.2020
- Gazete
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