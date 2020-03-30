Türk atletizminin efsane isimlerinden 78 yaşındaki İsmail Akçay, 65 yaş üstü vatandaşlara evde bol bol spor yapmalarını tavsiye etti. Covid- 19 ile mücadele sürecinde yetkililerin söylediklerinin harfiyen uygulanması gerektiğini belirtti. Şunları söyledi: Evin içinde hiç olmadı yürüyüş ya da merdivenlerden inip çıkarak kültür fizik hareketlerini yapmalarını en az yarım saat tavsiye ediyorum...

