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Türk atletizminin efsane isimlerinden 78 yaşındaki , 65 yaş üstü vatandaşlara evde bol bol spor yapmalarını tavsiye etti. Evinin koridorunda koşan Akçay, mekik ve şınav çekerek sporunu sürdürüyor.

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Efsane tavsiye
Türk atletizminin efsane isimlerinden 78 yaşındaki İsmail Akçay, 65 yaş üstü vatandaşlara evde bol bol spor yapmalarını tavsiye etti. Covid- 19 ile mücadele sürecinde yetkililerin söylediklerinin harfiyen uygulanması gerektiğini belirtti. Şunları söyledi: Evin içinde hiç olmadı yürüyüş ya da merdivenlerden inip çıkarak kültür fizik hareketlerini yapmalarını en az yarım saat tavsiye ediyorum...

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