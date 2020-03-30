Antalya'da balkonda spor

Antalya'da Pınar Eren, ses ve müzik sistemini eve taşıdı. Corona virüsü korkusuyla kendisi gibi evde kalan komşularına balkondan müzik çaldı. Spor yaptırdı. "Stresten kilo sorunu yaşamaktansa böyle yapmak daha faydalı. "Hem sosyal mesafe sorunu ve fiziksel temas da yok. Komşularım çok memnun" açıklamasını yaptı.