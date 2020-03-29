İstanbul'da Avcılar Devlet Hastanesi'nde 16 Mart 2020 tarihinde meydana gelen olayda hastanenin acil servisinden hasta gibi içeri giren bir kişi, taşınabilir röntgen cihazı ile güç kaynağını çaldı. Hırsızlığın çabuk fark edilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi hastaneden ayrılamadan gözaltına aldı. Şüpheli tutuklandı.
Röntgen cihazı çaldı!
İstanbul'da Avcılar Devlet Hastanesi'nde 16 Mart 2020 tarihinde meydana gelen olayda hastanenin acil servisinden hasta gibi içeri giren bir kişi, taşınabilir röntgen cihazı ile güç kaynağını çaldı. Hırsızlığın çabuk fark edilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi hastaneden ayrılamadan gözaltına aldı. Şüpheli tutuklandı.
- Yaşam
- 29.03.2020
- Gazete
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