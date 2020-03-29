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Röntgen cihazı çaldı!

'da 'nde 2020 tarihinde meydana gelen olayda hastanenin hasta gibi içeri giren bir kişi, taşınabilir röntgen cihazı ile güç kaynağını çaldı. Hırsızlığın çabuk fark edilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi hastaneden ayrılamadan gözaltına aldı. Şüpheli tutuklandı.

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Röntgen cihazı çaldı!
İstanbul'da 'nde 2020 tarihinde meydana gelen olayda hastanenin hasta gibi içeri giren bir kişi, taşınabilir röntgen cihazı ile güç kaynağını çaldı. Hırsızlığın çabuk fark edilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi hastaneden ayrılamadan gözaltına aldı. Şüpheli tutuklandı.

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