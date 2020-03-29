Balıkesir Edremit'te yaşayan Gürbüs (69) ve Ahmet Kabalak (74) çifti 'evde kal' çağrısına uydu. Gürbüs Nine, "Hem kendi, hem de toplum sağlığımız için evde kalalım" diye konuştu.
Örnek çift: Evde kalın
Balıkesir Edremit'te yaşayan Gürbüs (69) ve Ahmet Kabalak (74) çifti 'evde kal' çağrısına uydu. Gürbüs Nine, "Hem kendi, hem de toplum sağlığımız için evde kalalım" diye konuştu.
- Yaşam
- 29.03.2020
- Gazete
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