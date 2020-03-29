Bugünkü
Takvim

Örnek çift: Evde kalın

Balıkesir Edremit'te yaşayan Gürbüs (69) ve Ahmet Kabalak (74) çifti 'evde kal' çağrısına uydu. Gürbüs Nine, "Hem kendi, hem de toplum sağlığımız için evde kalalım" diye konuştu.

ABONE OL
Örnek çift: Evde kalın
Balıkesir Edremit'te yaşayan Gürbüs (69) ve Ahmet Kabalak (74) çifti 'evde kal' çağrısına uydu. Gürbüs Nine, "Hem kendi, hem de toplum sağlığımız için evde kalalım" diye konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam Örnek çift: Evde kalın
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri