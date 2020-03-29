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'da 'Corona' cinayeti

Suriye uyruklu 27 yaşındaki , dün üvey oğlu 7 yaşındaki 'ı hortumla döverem feci şekilde öldürdü. "Oğlum korona virüsünden öldü" diyerek ihbarda bulunan annenin yalanı sağlık ekiplerinin incelemesinde ortaya çıktı. Katil tutuklandı.

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Corona cinayeti
Konya Suriye uyruklu 27 yaşındaki Raaşa Osman, dün üvey oğlu 7 yaşındaki Azzam Al Abdullah'ı hortumla döverem feci şekilde öldürdü. "Oğlum korona virüsünden öldü" diyerek ihbarda bulunan annenin yalanı sağlık ekiplerinin incelemesinde ortaya çıktı. Katil tutuklandı.


Azzam Al Abdullah

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