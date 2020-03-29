Konya Suriye uyruklu 27 yaşındaki üvey anne Raaşa Osman, dün üvey oğlu 7 yaşındaki Azzam Al Abdullah'ı hortumla döverem feci şekilde öldürdü. "Oğlum korona virüsünden öldü" diyerek ihbarda bulunan annenin yalanı sağlık ekiplerinin incelemesinde ortaya çıktı. Katil tutuklandı.
Azzam Al Abdullah
Azzam Al Abdullah
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