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: Minibüslere acilen denetim gelmeli

Sevgilisi ile birlikte geldiği tatili sonrasında kendisini karantinaya almadığı yönünde eleştirilen ve sonrasında paylaşımları ile kendisini karantina altına aldığını söyleyen , sokakta gördüğü bir minibüsün hali karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

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Sevgilisi ile birlikte geldiği tatili sonrasında kendisini karantinaya almadığı yönünde eleştirilen ve sonrasında paylaşımları ile kendisini karantina altına aldığını söyleyen Işın Karaca, sokakta gördüğü bir minibüsün hali karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Şarkıcı şunları yazdı: Minibüslere acilen denetim gelmeli



Minibüste sosyal mesafe yerle bir oldu.

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