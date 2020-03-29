Sevgilisi ile birlikte geldiği yurt dışı tatili sonrasında kendisini karantinaya almadığı yönünde eleştirilen ve sonrasında sosyal medya paylaşımları ile kendisini karantina altına aldığını söyleyen Işın Karaca, sokakta gördüğü bir minibüsün hali karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Şarkıcı şunları yazdı: Minibüslere acilen denetim gelmeli
Minibüste sosyal mesafe yerle bir oldu.
Minibüste sosyal mesafe yerle bir oldu.
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