CORONAVIRÜS'ü fırsat bilen dolandırıcılar bu seferde hastalığa iyi geldiğini iddia ettikleri vitamin haplarını piyasaya sürdü. Özel bir hastanede çalışan uzman doktor Eda Albayrak'ın fotoğrafını da kullanarak piyasaya sürdükleri vitamin ilaçlarını tavsiye ediliyormuş gibi gösterdi. Şüpheliler, hazırladıkları ilanları sosyal medya üzerinden de yayınladı. Yayınlanan ilanlarda isminin 'Jesica' olarak değiştirildiğini de belirten Eda Albayrak, "İlanı gördüğümde gözlerime inanamadım. Suç duyurusunda bulundum" dedi.
Coronavirüsü fırsat bilen dolandırıcılar Dr. Eda Albayrak’ın fotoğrafını kullanarak ilaç tavsiye etti
Dolandırıcılar, Coronavirüs salgınını fırsat bildi. Doktor Eda Albayrak’ın fotoğrafını kullanarak vitamin ilaçlarını tavsiye ediyormuş gibi gösterdi...
- Yaşam
- 29.03.2020
- Gazete
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