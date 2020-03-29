Bilecik’te genç bir çift, maske ve eldivenle dünya evine girdi

Bilecik'te evliliğe adım atan genç çift nikah salonuna maske ve eldivenle gitti. Çiftin ailesi nikahı camdan seyretti. Damat Melih Murat Uslu, "Salgın yüzünden nikah tarihimizin ertelenme riski vardı. Çok üzülmüştük. Ama alınan önlemler sayesinde dünya evine girdik" dedi.
Çiftin akrabaları, nikahı cep telefonuyla kayıt altına aldı.
Çiftin akrabaları, nikahı cep telefonuyla kayıt altına aldı.
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