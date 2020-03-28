Sağlık personeli Corona'ya savaş açtı. Millet canı pahasına salgını önlemeye çalışan kahramanları alkışladı. Doktor kızı Alara Elif de bir mesaj yayınladı. "Beni babamdan mahrum bırakmayın" diyerek "Evde kal" çağrısı yaptı.
EVDE KALIN
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün paylaştığı 2 yaşındaki minik kızı Alara Elif Baş'ın Coronavirüs çağrısı videosu sosyal medyada ilgi gördü! Minik Alara Elif, sosyal medyada ilgi gören videosunda "Lütfen beni babama kavuşmaktan mahrum bırakmayın. Lütfen evde kalın" dedi.
Doktor olan babasının ölmesinden korkan Alara Elif'in videosuna sosyal medyada yorum yağdı. Binlerce kişi, Elif'in mesajının çok önemli olduğunu ve birçok kişinin bundan sonra daha dikkatli davranacağını ifade etti.
Minik Elif anladı, hala anlamayanlar var. Girin artık evinize ve çıkmayın.
Alara gerçekleri söylerken, birileri sokakta geziyordu.
2 veya 3 hafta evde kalsak, belki de Coronavirüs korkusundan kurtulacağız.
Helal solsun sana Alara Elif.
Yaşın minik ama çok yaşlıdan daha çok
EVDE KALIN
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün paylaştığı 2 yaşındaki minik kızı Alara Elif Baş'ın Coronavirüs çağrısı videosu sosyal medyada ilgi gördü! Minik Alara Elif, sosyal medyada ilgi gören videosunda "Lütfen beni babama kavuşmaktan mahrum bırakmayın. Lütfen evde kalın" dedi.
Doktor olan babasının ölmesinden korkan Alara Elif'in videosuna sosyal medyada yorum yağdı. Binlerce kişi, Elif'in mesajının çok önemli olduğunu ve birçok kişinin bundan sonra daha dikkatli davranacağını ifade etti.
Minik Elif anladı, hala anlamayanlar var. Girin artık evinize ve çıkmayın.
Alara gerçekleri söylerken, birileri sokakta geziyordu.
2 veya 3 hafta evde kalsak, belki de Coronavirüs korkusundan kurtulacağız.
Helal solsun sana Alara Elif.
Yaşın minik ama çok yaşlıdan daha çok
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