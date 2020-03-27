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Virüs ciğere hırsız ayağa!

'da, Coronavirüs nedeniyle vatandaşlar eve kapandı. Hırsızlar da kapı önlerindeki ayakkabılara dadandı. Gözlerine kestirdikleri apartmanlara kredi kartları yardımıyla giren zanlılar, dairelerin önündeki ayakkabıları poşetlere doldurarak kayıplara karıştı.

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Virüs ciğere hırsız ayağa!
İstanbul'da, Coronavirüs nedeniyle vatandaşlar eve kapandı. Hırsızlar da kapı önlerindeki ayakkabılara dadandı. Gözlerine kestirdikleri apartmanlara kredi kartları yardımıyla giren zanlılar, dairelerin önündeki ayakkabıları poşetlere doldurarak kayıplara karıştı.



'ta oturan Pınar Kahveci, "Hırsızlara karşı önlem alamıyoruz" ifadesini kullandı.

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