6 bilen çıkmayınca 19 milyon 401 bin lira devretti. 5 bilenler 10 bin 427'şer lira, 4 bilenler 201'er lira, 3 bilenler ise 14'er lira alacak.
Süper Loto 19.4 milyon devretti
Süper Loto 19.4 milyon devretti... 6 bilen çıkmayınca 19 milyon 401 bin lira devretti. 5 bilenler 10 bin 427'şer lira, 4 bilenler 201'er lira, 3 bilenler ise 14'er lira alacak.
- Yaşam
- 27.03.2020
- Gazete
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