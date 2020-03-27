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19.4 milyon devretti

19.4 milyon devretti... 6 bilen çıkmayınca 19 milyon 401 bin lira devretti. 5 bilenler 10 bin 427'şer lira, 4 bilenler 201'er lira, 3 bilenler ise 14'er lira alacak.

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19.4 milyon devretti
6 bilen çıkmayınca 19 milyon 401 bin lira devretti. 5 bilenler 10 bin 427'şer lira, 4 bilenler 201'er lira, 3 bilenler ise 14'er lira alacak.

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