Kars'ta, kentin giriş ve çıkış noktalarında, sürücü ile yolcuların, ateş ölçerle ateşlerine bakılıyor. Vatandaşlara, şehirler arası seyahat edip etmedikleri ve kentte kalıp kalmayacakları soruluyor...
Kars'ta kentin giriş ve çıkışlarında yolcuların ateşleri ölçülüyor
Kars'ta, kentin giriş ve çıkış noktalarında, sürücü ile yolcuların, ateş ölçerle ateşlerine bakılıyor. Vatandaşlara, şehirler arası seyahat edip etmedikleri ve kentte kalıp kalmayacakları soruluyor...
- Yaşam
- 27.03.2020
- Gazete
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