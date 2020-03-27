ABD'de yaşayan 80 yaşındaki E.K, Coronavirüs salgınından dolayı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaşlı adam, Amerika Birleşik Devletleri'nde toprağa verileceği belirtildi. Daha önce de 44 yaşında 3 çocuk annesi B.G. yaşamını yitirmişti. Öte yandan, Türk toplumunun yoğun olarak yaşadığı Paterson şehrinde ayrıca en az 5 Türk vatandaşı karantinada.
ABD’de Türk kayıp
ABD'de yaşayan 80 yaşındaki E.K, Coronavirüs salgınından dolayı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaşlı adam, Amerika Birleşik Devletleri'nde toprağa verileceği belirtildi. Daha önce de 44 yaşında 3 çocuk annesi B.G. yaşamını yitirmişti. Öte yandan, Türk toplumunun yoğun olarak yaşadığı Paterson şehrinde ayrıca en az 5 Türk vatandaşı karantinada.
- Yaşam
- 27.03.2020
- Gazete
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