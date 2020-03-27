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’de kayıp

'de yaşayan 80 yaşındaki E.K, Coronavirüs salgınından dolayı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaşlı adam, 'nde toprağa verileceği belirtildi. Daha önce de 44 yaşında 3 çocuk annesi B.G. yaşamını yitirmişti. Öte yandan, toplumunun yoğun olarak yaşadığı Paterson şehrinde ayrıca en az 5 Türk vatandaşı karantinada.

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ABD’de Türk kayıp
ABD'de yaşayan 80 yaşındaki E.K, Coronavirüs salgınından dolayı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaşlı adam, Amerika Birleşik Devletleri'nde toprağa verileceği belirtildi. Daha önce de 44 yaşında 3 çocuk annesi B.G. yaşamını yitirmişti. Öte yandan, toplumunun yoğun olarak yaşadığı Paterson şehrinde ayrıca en az 5 Türk vatandaşı karantinada.

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