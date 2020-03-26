Sayısal Loto'da 1 talihliye 845 bin lira... 6 bilen 1 kişi, 845 bin lira kazandı. 5 bilenler 7 bin 870'er lira, 4 bilenler 97'şer lira, 3 bilenler ise 13'er lira alacak. 6 bilen 1 kişi, 845 bin lira kazandı. 5 bilenler 7 bin 870'er lira, 4 bilenler 97'şer lira, 3 bilenler ise 13'er lira alacak. 8,19,31,32,39,46
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