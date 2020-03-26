Bugünkü
Takvim

Gurbette 32 kayıp

Coronavirüs, ülkemizde diğer ülkelere göre daha az can kaybına neden olurken, yurt dışından üzüntülü bir haber geldi. 17 farklı ülkede toplam vatandaşının hayatını kaybettiği belirtildi.

ABONE OL
Gurbette 32 kayıp
Coronavirüs, ülkemizde diğer ülkelere göre daha az can kaybına neden olurken, yurt dışından üzüntülü bir haber geldi. 17 farklı ülkede toplam 32 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği belirtildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam Gurbette 32 kayıp
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri