Gurbette 32 kayıp

Coronavirüs, ülkemizde diğer ülkelere göre daha az can kaybına neden olurken, yurt dışından üzüntülü bir haber geldi. 17 farklı ülkede toplam 32 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği belirtildi.
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