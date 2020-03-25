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Sağlıkçılara ücretsiz

Coronavirüs ile mücadele kapsamında fedakarca çalışan sağlık çalışanları için güzel bir haber daha geldi. Cumhurbaşkanı Kararı ile sağlık çalışanları, belediyeler ve bağlı kuruluşlarınca yürütülen hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek.

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Sağlıkçılara toplu taşıma ücretsiz
Coronavirüs ile mücadele kapsamında fedakarca çalışan sağlık çalışanları için güzel bir haber daha geldi. Cumhurbaşkanı Kararı ile sağlık çalışanları, belediyeler ve bağlı kuruluşlarınca yürütülen hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek.

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