Coronavirüs ile mücadele kapsamında fedakarca çalışan sağlık çalışanları için güzel bir haber daha geldi. Cumhurbaşkanı Kararı ile sağlık çalışanları, belediyeler ve bağlı kuruluşlarınca yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek.
Sağlıkçılara toplu taşıma ücretsiz
Coronavirüs ile mücadele kapsamında fedakarca çalışan sağlık çalışanları için güzel bir haber daha geldi. Cumhurbaşkanı Kararı ile sağlık çalışanları, belediyeler ve bağlı kuruluşlarınca yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek.
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