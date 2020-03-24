Kırıkkale'de Coronavirüs tedbirleri kapsamınca belediye ekiplerinin yerleştirdiği dezenfektanlar, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Olay, sabaha karşı temizlik görevlilerini dezenfektanları doldurmak istemesiyle ortaya çıktı. Güvenlik kamerasını fark etmeyen gençlerden oluşan kimliği belirsiz 5 kişilik grubun ellerini normal bir şekilde dezenfekte ettiği görülüyor. Ancak ardından hızını alamayan grup, sokakta kimsenin olmamasından ve kameraların kendilerini kayda aldığından habersiz bir şekilde dezenfektanı söküp götürüyor.
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