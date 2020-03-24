Bugünkü
Takvim

'te düğüne 'coronavirüs' cezası!

'te, Coronavirüs salgını sebebiyle tedbir hükümlerine aykırı davranarak, sokakta dügün yapanlar pes dedirtti. güçleri, Eyyübi mahallesinde düğün yapıldığı ihbarı alındı. , topluluğu dağıtarak, düğün sahibine ceza yazdı.

ABONE OL
Düğüne ceza!
Gaziantep'te, Coronavirüs salgını sebebiyle tedbir hükümlerine aykırı davranarak, sokakta dügün yapanlar pes dedirtti. güçleri, Eyyübi mahallesinde düğün yapıldığı ihbarı alındı. , topluluğu dağıtarak, düğün sahibine ceza yazdı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam Gaziantep'te düğüne 'coronavirüs' cezası!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri