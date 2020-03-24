Gaziantep'te, Coronavirüs salgını sebebiyle tedbir hükümlerine aykırı davranarak, sokakta dügün yapanlar pes dedirtti. Emniyet güçleri, Eyyübi mahallesinde düğün yapıldığı ihbarı alındı. Ekipler, topluluğu dağıtarak, düğün sahibine ceza yazdı.
Gaziantep'te düğüne 'coronavirüs' cezası!
Gaziantep'te, Coronavirüs salgını sebebiyle tedbir hükümlerine aykırı davranarak, sokakta dügün yapanlar pes dedirtti. Emniyet güçleri, Eyyübi mahallesinde düğün yapıldığı ihbarı alındı. Ekipler, topluluğu dağıtarak, düğün sahibine ceza yazdı.
- Yaşam
- 24.03.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.