Erzurum'da Dadaşın Gönül Sesi Fasıl ekibi solisti Fikret Şimşek, dünyayı saran tehlikeli Coronavirüsü ile ilgili kaleme aldığı 6 kıtadan oluşan "Git Corona Git buradan" bestesini arkadaşları ile birlikte seslendirdi. Şimşek, "Son olarak şunu söyleyeyim devletimizin almış olduğu kararlar gereği evlerimizden zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım. Ev halkına sahip olacağız. Zorunlu olarak dışarı çıkmamız gerekirse de maske ve eldivenlerimizi takıp ihtiyacımızı görelim" dedi.
Erzurum'da coronavirüse beste! "Git corona git buradan"
Erzurum'da Dadaşın Gönül Sesi Fasıl ekibi solisti Fikret Şimşek, dünyayı saran tehlikeli Coronavirüsü ile ilgili kaleme aldığı 6 kıtadan oluşan "Git Corona Git buradan" bestesini arkadaşları ile birlikte seslendirdi.
- Yaşam
- 24.03.2020
- Gazete
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