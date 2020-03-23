Bugünkü
Takvim

Şansını zorlama

'de Coronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında 'evde kal' çağrısına uymayan yaşlı vatandaşlar için Belediye Başkan Yardımcısı doktor , uyarılarda bulundu.

ABONE OL
Şansını zorlama
Edirne'de Coronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında 'evde kal' çağrısına uymayan yaşlı vatandaşlar için Belediye Başkan Yardımcısı doktor Ertuğrul Tanrıkulu, uyarılarda bulundu. Vatandaşların bazıları Bankların etrafına tel çekilerek, 'Evinde kal . Dışarı çıkma, şansını zorlama' yazısı asıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam Şansını zorlama
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri