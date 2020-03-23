Muğla Bodrum'da Coronavirüs önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Bodrum Belediyesi, kaymakamlık, kamu-kurum ve kuruluşların 'evden çıkmayın' uyarısını Bodrumlular dikkate aldı. Cadde, sokaklar ile plajlardaki yürüyüş yollarının boş olması dikkat çekti. Tüm dünyada binlerde can alan virüs önlemleri devam ediyor.
Bodrumlular 'evden çıkmayın' uyarısını dikkate aldı
Muğla Bodrum'da Coronavirüs önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Bodrum Belediyesi, kaymakamlık, kamu-kurum ve kuruluşların 'evden çıkmayın' uyarısını Bodrumlular dikkate aldı. Cadde, sokaklar ile plajlardaki yürüyüş yollarının boş olması dikkat çekti. Tüm dünyada binlerde can alan virüs önlemleri devam ediyor.
- Yaşam
- 23.03.2020
- Gazete
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