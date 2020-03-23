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lular 'evden çıkmayın' uyarısını dikkate aldı

'da Coronavirüs önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Bodrum Belediyesi, kaymakamlık, kamu-kurum ve kuruluşların 'evden çıkmayın' uyarısını Bodrumlular dikkate aldı. Cadde, sokaklar ile plajlardaki yürüyüş yollarının boş olması dikkat çekti. Tüm dünyada binlerde can alan virüs önlemleri devam ediyor.

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Muğla 'da Coronavirüs önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Bodrum Belediyesi, kaymakamlık, kamu-kurum ve kuruluşların 'evden çıkmayın' uyarısını Bodrumlular dikkate aldı. Cadde, sokaklar ile plajlardaki yürüyüş yollarının boş olması dikkat çekti. Tüm dünyada binlerde can alan virüs önlemleri devam ediyor.

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